Curiosità, ritorna la Cicogna Bianca a Sala Consilina: la "magia" si ripete

E' tornato a Sala Consilina, per il 28° anno consecutivo, il maschio della cicogna bianca. L'esemplare è stato avvistato stamattina dai volontari Ataps Tutela Ambiente Onlus nei terreni tra Sala Consilina e Teggiano, in località Termini.

La curiosità

Dunque, si ripete "la magia" nel Vallo di Diano: al via, la preparazione del nido sui tralicci, in attesa che giunga la femmina a deporre le uova. Come sempre, volontari in azione per tutelare il nido e, poi, assistere al primo volo dei cicognini che vedranno la luce.