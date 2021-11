E' nata la piccola Laura: raggiunti i mille parti alla "Villa del Sole" di Salerno

Ieri è venuta alla luce, alle ore 13,44, la piccola Laura ed è la millesima nata nel 2021 alla “ Villa del Sole “ a Salerno. Grande gioia per la mamma, Saba Ahmed, di 39 anni , salernitana, docente madrelingua in inglese, ed il papà, Sorgente Andrea, di 40 anni, salernitano, Sales Area Manager.

Il lieto evento

Il parto è stato assistito dal dottore Raffaele Petta, coadiuvato dal dottore Gioacchino Sironi e dalla Ostetrica Capo, dottoressa Mariarosaria Pandolfi; l’anestesia è stata condotta dal dottore Franco Lazzarini .La piccola Laura, con un peso di Kg. 3,270, è stata affidata alle cure del Neonatologo, il dottore Giacomo Del Giudice. I mille parti raggiunti ad oggi, rappresentano un importante traguardo per la Clinica “Villa del Sole”. Vi è infatti un incremento di circa 150 parti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in una fase in cui quasi tutti i Punti Nascita della Regione e Nazionali mostrano un notevole decremento.