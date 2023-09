Pontecagnano, domenica la presentazione del Comitato "marzo 2022"

Sarà presentato domenica 1 ottobre alle 10.30 presso il Bar Carducci di Pontecagnano Faiano il Comitato Civico denominato “Marzo 2022”, formato da donne di diversa estrazione culturale e politica che hanno trovato l’unità sulle tematiche inerenti la prevenzione della violenza di genere ed intendono portare avanti una serie di iniziative a tutela dei diritti negati.

Il Comitato

Il nome del Comitato nasce dallo sgomento suscitato delle uccisioni di Anna Borsa e Marzia Capezzuti avvenute nel marzo 2022. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità sulla piaga della violenza di genere che continua a mietere, quotidianamente, vittime innocenti in tutto il Belpaese. "Pontecagnano Faiano - si legge nella nota del Comitato - è stata ulteriormente ferita dalla mancata riflessione sugli spiacevoli accaduti del marzo 2022. Il Comitato costituisce un’azione di cittadinanza attiva, che mira proprio a far ragionare e discutere dei temi suindicati, a sostenere e promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani. In particolare, per Marzia Capezzuti si richiede l'intitolazione di un parco o giardino perché ogni volta che si leggerà il suo nome, si ricorderà lei, ma anche l'indifferenza, la superficialità, la poca professionalità che hanno condotto alla sua esistenza da invisibile e poi alla morte. E, soprattutto, per ricordare che ognuno può e deve fare qualcosa, rendendosi responsabile della vita di tutti gli esseri umani più fragili ed a rischio della propria città.

Nel corso della mattinata si raccoglieranno le adesioni di chi vorrà prendere parte al Comitato e si getteranno le basi di un documento condiviso, strumento fondamentale per le attività da intraprendere".