Castel San Giorgio: grande successo per il concerto di James Senese

Domenica sera, con un grande successo di pubblico, si sono chiusi i festeggiamenti in onore del santo patrono di Castel San Giorgio. Proprio per celebrare San Rocco, l'Amministrazione Comunale ha voluto organizzare la serata conclusiva, ospitando una tappa del tour Stiamo cercando il mondo di James Senese.

Il commento

Grande soddisfazione per il primo cittadino Paola Lanzara: "Quest'anno i nostri sforzi, quelli dell'assessore al ramo Antonia Alfano, dell'assessore al Commercio Domenico Rescigno e di tutta l'amministrazione comunale, insieme a quelli del comitato Festa e del nostro amato don Gianluca, sono stati abbondantemente ripagati da una città viva ed in festa, che con entusiasmo e partecipazione ha reso la 5 giorni di festeggiamenti in onore di San Rocco davvero eccezionale. Ieri sera - ha continuato Lanzara - abbiamo assistito ad una performance artistica di grande rilievo, i virtuosismi di James Senese hanno coinvolto ed incantato la nostra piazza".

Non sono mancati i ringraziamenti a chi ha reso possibile tutto ciò: "Grazie a tutti per la partecipazione, grazie a Mario Moscatiello, professionista del nostro territorio che rende possibili ed impeccabili i nostri eventi, ma grazie dal profondo del cuore ed a nome di tutti i cittadini di Castel San Giorgio ed in particolare di quelli della sua parrocchia, al nostro don Gianluca Cipolletta che è stato chiamato da Sua Eccellenza il Vescovo Metropolita, Mons. Andrea Bellandi, a ricoprire un altro incarico. Don Gianluca lascia una eredità di amore che custodiremo gelosamente, grazie Don Gianluca per il tuo operato nella nostra terra, svolto sempre con generosità, dedizione e carità cristiana. Grazie per i tuoi insegnamenti e per tutto il bene che hai seminato. Ad Multos Annos sempre illuminato dall'amore di Dio e della Chiesa" ha concluso Paola Lanzara.