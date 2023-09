Concorso letterario per le scuole: aperte le iscrizioni per la terza edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Presso l’Associazione Culturale Mineia aps sarà possibile fino al 15 novembre 2023 iscrivere, da parte degli Istituti scolastici, le classi quarta e quinta della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, al concorso letterario “Brevi Storie di Natale”. Giunta alla terza edizione, dopo il significativo apprezzamento e la grande adesione degli anni scorsi, il concorso è aperto a tutti gli Istituti presenti nei Comuni dell’Unione Paestum Alto Cilento; in attesa per l’anno prossimo di estenderlo a tutta la provincia di Salerno e in seguito interessare tutte le scuole della regione Campania.. L’evento, che è un vero e proprio laboratorio culturale, artistico e letterario, prevede di partecipare con un racconto a tema natalizio, scritto dall'intera classe. Ogni anno tutti gli elaborati vengono raccolti in una antologia e pubblicata da Mineia aps per poi distribuirla agli studenti durante la serata di premiazione. Il concorso prevede una sola sezione divisa in due categorie: classi quarta e quinta della scuola primaria e prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado. In ogni caso saranno gratificate tutte le classi partecipanti. Gli elaborati presentati saranno valutati da una Giuria composta da Docenti, Giornalisti, Scrittori, Autori e Professionisti della Comunicazione. I premi consisteranno in una fornitura di libri idonei per lo studio e la lettura in classe. La premiazione avverrà il 17 dicembre 2023, a partire dalle ore 18:00, presso il NEXT di Capaccio Paestum durante una serata spettacolo offerta dall’associazione.