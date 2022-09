Concorso fotografico “I Tramonti di Acciaroli”: la vincitrice è Daria Alfieri

Si è conclusa la prima edizione del Piccolo Concorso Fotografico “I Tramonti di Acciaroli” con risultati straordinari. La vincitrice, con 1166 like, è stata Daria Alfieri con una bellissima foto scattata dal padre Vittorio. Il premio (i quattro libri dedicati ad Acciaroli, prodotti e pubblicati dalla Libreria del porto durante i suoi sei anni di apertura) sono stati consegnati ad Acciaroli lo scorso sabato).

L'evento

Seconda classificata Roberta Manfellotti con 552 like. Il concorso, nato sulla pagina Facebook Chiusopertramonto da un'idea di Paolo Baron, ha ricevuto - in una sola settimana - 60 fotografie. Le votazioni (Insight di Facebook) hanno coinvolto oltre diecimila persone per quasi 5000 interazioni col post delle foto candidate. I numeri e l'incredibile partecipazione, stanno spingendo gli organizzatori a pensare ad una prossima edizione.

