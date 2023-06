“10 anni con Papa Francesco: la Misericordia profezia della pace”: il convegno a Salerno

“10 anni con Papa Francesco: la Misericordia profezia della pace”: è il tema dell'incontro promosso dal Centro culturale di Salerno Cara beltà, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Salerno – Campagna- Acerno e in programma venerdì 16 giugno 2023, alle ore 19, presso il Salone degli Stemmi, nel Palazzo Arcivescovile di Salerno Ad intervenire, saranno l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, il Giornalista Lucio Brunelli, già Vaticanista del TG2 e Direttore Tv 2000, nonché Massimo Borghesi, Filosofo e Saggista. Per l’autorevolezza dei relatori, l’itinerario culturale proposto costituisce una significativa occasione di approfondimento sul senso del Pontificato di Francesco nella storia contemporanea.

Parla l'Arcivescovo Bellandi

“Il convegno, a cui sono stati invitati due relatori tra i più vicini al pensiero e alla persona di Papa Francesco, intende offrire uno sguardo sintetico sui dieci anni di questo Pontificato che ha indicato la via della Misericordia quale percorso privilegiato per toccare i cuori confusi e feriti dell'uomo contemporaneo e quale unica possibilità realista per costruire un futuro di Pace. Quella Pace che può nascere solo dall'incontro della Giustizia con la Misericordia”

Dieci anni sono trascorsi da quando l’argentino Jorge Mario Bergoglio, “venuto dall’altra parte del mondo”, fu eletto Papa. Anni densi, come pochi, per la Chiesa, travagliati e appassionati, aperti al rinnovamento e stretti tra minacce e ricatti. Francesco ha indicato la via della Misericordia come strada attraverso cui Cristo può toccare il cuore dell’uomo contemporaneo. E’la stessa via indicata da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI: la Chiesa “ospedale da campo” per i feriti della storia, delle guerre spirituali e materiali del nostro tempo, per i borderline, per gli abitanti delle periferie geografiche ed esistenziali, per i poveri del mondo. Appuntamento, dunque, per il 16 giugno 2023, alle ore 19, presso il Salone degli Stemmi, nel Palazzo Arcivescovile di Salerno, per l’interessante convegno moderato da Aniello Landi, Presidente del Centro Culturale di Salerno Cara beltà.