"Mi portate a vedere il mare?": la Croce Rossa di Cava accontenta l'anziana reduce da una lunga degenza in ospedale

Non abbiamo mai smesso, nemmeno durante i primi mesi di Lockdown, o "la seconda ondata", di effettuare il servizio di accompagnamento per visite, dimissioni o ricoveri di pazienti.

Anzi, con la "Pandemia" sono aumentati i servizi di taxi sanitario, ovvero gli accompagnamenti in "auto o doblò con pedana" e proprio perché non abbiamo mai smesso, ci troviamo sempre più "carichi" di servizi di questa tipologia. E solo in giornate più libere, come quella di oggi, possiamo permetterci il lusso di accontentare piccoli desideri, come quello di una simpatica nonnina, che dopo 18 giorni di ricovero ospedaliero, voleva, prima di rientrare a casa, respirare un po' di aria di mare.