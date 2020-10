Curiosità, De Luca torna da Fazio: tra gli ospiti anche la Azzolina

Ritorna da Fazio, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Domenica 25 ottobre su Rai3 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa. Alle 20 inizia Che Tempo Che Fa – Anteprima, quindi alle 20.30 Che Tempo Che Fa e dalle 23 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Ospiti della puntata sono la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il direttore sanitario dell’ATS di Milano Vittorio Demicheli, il direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia (Siena) Rino Rappuoli.

E ancora: la cantautrice statunitense LP con l’ultima hit “The One That You Love”, Walter Veltroni, in libreria dal 29 ottobre con “Buonvino e il caso del bambino scomparso”; Mara Venier; Francesco Guccini e, in chiusura, Nino Frassica e Gigi Marzullo. Tutti i campani con gli occhi sullo schermo.

