De Luca da Fazio sulla gestione dell'emergenza, poi su Juve-Napoli: "Sentenza limpida come una scodella di bagna cauda"

Si è parlato di scuole, trasporti e prevenzione anti-Covid-19, in Campania, su Rai 3: questa sera, il Governatore Vincenzo De Luca è stato ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". "Se vogliamo salvarci in Campania dobbiamo decidere prima degli altri e in maniera più rigorosa”, ha spiegato il Governatore che ha rimarcato l'altissima densità abitativa della nostra regione e i 16mila operatori in meno nella Sanità che rendono la gestione dell'emergenza più complicata. “Menomale che c’è l’autonomia regionale, io ragiono sulla mia problematica demografica. Mi aspetto decisioni più rapide del Governo", ha aggiunto.

L'ironia

Non è mancato il passaggio scontato sulla bocciatura di Halloween da parte di De Luca che è finita anche sulla stampa britannica. Alla domanda di Fazio circa una possibile reazione negativa da parte dei turisti americani in Campania, De Luca ha ribadito: “Halloween è imbecillità, serve solo a incrementare i consumi inutili, non penso di aver creato un incidente diplomatico. Noi pensiamo a salvare vite e c’è qualche imbecille che si prepara a fare le feste. Queste idiozie non possono essere tollerate da noi. Conta solo quante vite umane salviamo". Infine, la stoccata sulla vicenda Juve-Napoli: "La sentenza é limpida come una scodella di bagna cauda. E' stata un'altra dimostrazione dell'Italia del mezzo-mezzo, che non decide mai cose chiare e fino in fondo. Hanno creato una situazione talmente confusa per cui un accordo fra privati dovrebbe prevalere sulle disposizioni sanitarie del Ministero della Salute. Queste sono cose da circo equestre, non da nazione seria. - ha concluso - L'Asl di Napoli ha fatto il suo dovere, riservando ai giocatori del Napoli ciò che spetta a tutti i cittadini in caso di riscontro di positività al Covid".