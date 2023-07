"Divina 2", sfilate e momenti di riflessione sulla violenza di genere

Lunedì 10 luglio a Pontecagnano Faiano, presso la caserma sede del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri, organizzato dagli studenti e dal corpo docente dell’Istituto di istruzione superiore “Enzo Ferrari” di Battipaglia, andrà in scena il défilé di fine anno accademico “Divina 2”, una passerella per celebrare le donne e l’impegno e la forza che esse impiegano nell’affrontare quotidianamente le difficoltà lavorative e familiari, in particolare quando sono “vittime della violenza di genere”.

La sfilata

Alla sfilata saranno affiancati momenti di riflessione sulla condizione femminile quando questa subisce sopraffazioni di “genere”. All’evento, che avrà inizio per le 21, presenzierà il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Battipaglia, Cap. Samuele Bileti ed il Comandante dell’Elinucleo, Capitano pilota Andrea Nadal, mentre è previsto l’intervento al dibattito del Maresciallo Capo Viviana Ruocco, Comandante della Stazione Carabinieri di Ogliastro Cilento, nonché referente del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno “per il monitoraggio nazionale sul fenomeno della violenza di genere”.