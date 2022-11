Quattro le vincite al Lotto centrate in Campania, per un bottino totale di oltre 66mila euro. Il 10eLotto bacia anche la città di Eboli dov’ è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.