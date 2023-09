Formazione e networking: ad ottobre torna eCommerceHub

Il prossimo 6 ottobre, per il secondo anno consecutivo presso la Multimedia Valley di Giffoni, torna Ecommerce HUB®, l’evento dedicato al commercio elettronico tra i più importanti d’Italia. Come di consueto i principali esperti del settore offriranno formazione e networking per restare aggiornati sulle principali tendenze del momento. La nona edizione dell’evento vedrà presenti, tra gli altri, player come Shopify, Alibaba, DHL, Banca Sella e molti altri ancora.

Il programma

Il tema scelto per la nona edizione di Ecommerce HUB® è Connecting the dots. Un omaggio al ruolo di relazioni, che l’evento svolge nel panorama del commercio elettronico. Anno dopo anno, edizione dopo edizione, l’evento è diventato punto di riferimento per la comunità che si è consolidata intorno a esso. Non solo per la qualità della formazione offerta, grazie a relatori tra i più importanti della scena, ma anche per la possibilità di costruire relazioni tra gli attori del settore. Merchant, fornitori di tecnologie, marketer e altre figure chiave che, con le loro connessioni, hanno creato opportunità di crescita sostenibile e aprono le porte a nuove strategie e collaborazioni. La nona edizione dell’evento è dedicata proprio all’esplorazione di queste connessioni e di come esse possono influenzare la crescita e il successo di un progetto imprenditoriale. Accanto a tutto ciò, poi, la consueta offerta formativa di qualità. Grazie alle cinque sale tematiche previste, ciascuno dei partecipanti - attese per questa edizione oltre duemila persone - potrà scegliere il palinsesto formativo più adatto alle proprie esigenze.

Il premio

Anche quest’anno, per il secondo consecutivo, Ecommerce HUB® sarà il palcoscenico per premiare le eccellenze del settore. Nell’ambito della manifestazione, infatti, saranno consegnati gli ambiti Premi 4eCom. Grazie a una giuria che include alcuni dei principali esperti del settore, saranno vagliate tutte le candidature ricevute dall’associazione e saranno selezionati i soggetti a cui consegnare i premi delle sette categorie previste: Miglior Digital Customer Experience, Miglior Performance e Integrazione di Sistemi, Miglior Comunicazione Online, Miglior Ecommerce Sostenibile, Miglior Sito Emergente, Miglior Ecommerce B2B e Miglior Ecommerce B2C.