Festa della Croce Rossa: le celebrazioni in Costiera Amalfitana

Il Comitato CRI di Costa Amalfitana dedica questo giorno, per il secondo anno consecutivo, a tutti i Volontari di Croce Rossa che sono in prima linea nella battaglia contro COVID-19 e sono a supporto della popolazione in questo particolare momento di crisi sociale ed economica

Oggi, 8 maggio, si celebra la Giornata Internazionale della Croce Rossa. "La Giornata celebra i volontari chiamati a dare sempre di più, chiamati a non fermarsi mai. In una parola, ad essere Inarrestabili": con queste parole il Comitato Croce Rossa Costa Amalfitana ha voluto ricorda l'impegno giornaliero dei tantissimi volontari,

L'impegno

"In questa edizione teniamo molto a sottolineare il ruolo fondamentale che svolgiamo ogni giorno nella vita delle persone e nello sviluppo dell’Associazione, senza sosta - spiegano - Il Comitato CRI di Costa Amalfitana dedica questo giorno, per il secondo anno consecutivo, a tutti i Volontari di Croce Rossa che sono in prima linea nella battaglia contro COVID-19 e sono a supporto della popolazione in questo particolare momento di crisi sociale ed economica. Il presidente nazionale CRI, Francesco Rocca, e il presidente ANCI Antonio Decaro, hanno invitato tutti i Volontari CRI a consegnare, a tutti i Comuni d’Italia, una bandiera della Croce Rossa con la preghiera che la stessa sia esposta fuori dai palazzi comunali per tutta la durata dell’iniziativa. Ringrazio tutti i Volontari CRI che si sono prodigati per consegnare le bandiere e grazie a tutti i primi cittadini della Costiera Amalfitana per aver accolto, sin da subito, la nostra iniziativa. La bandiera sarà esposta fuori da ogni Palazzo Comunale dei Comuni della Costiera Amalfitana dal 7 al 9 maggio 2021. Inoltre - concludono - per la giornata odierna saranno illuminati di colore rosso:il Capo di Conca, il Comune di Praiano, la Torre di Fornillo e il San Pietro di Positano".