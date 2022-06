Festa del Sacro Cuore di Gesù, comunità in fermento presso la parrocchia di San Demetrio Martire

Comunità in fermento, presso la parrocchia di San Demetrio Martire di Salerno, per la festa del Sacro Cuore di Gesù, domani 24 giugno. Dopo la messa delle ore 19 celebrata dal parroco, don Rosario Petrone, si terrà un momento di convivialità presso il salone Ambrosini, curato dalle Apostoline della Preghiera.

I preparativi

Decorazioni floreali a tema e un'opera pittorica realizzata dall'artista salernitano Ferdinando Bove, dunque, per allestire l'altare: tutti i fedeli affideranno le proprie intenzioni al Sacro Cuore di Gesù, in un clima di profondo raccoglimento e sentite preghiere. Non mancherà, in serata, un ricco buffet.