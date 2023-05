Sole e clima mite: tornano le storiche file al bar Nettuno

Che le code al bar Nettuno del lungomare siano lunghe, non è una novità. Ma, in questo pomeriggio, passanti e automobilisti non hanno potuto non notare l'infinita fila che occupa l'intero marciapiede che conduce al locale.

Tutti pazzi per la nocciotella, dunque, salernitani e turisti che, in questa soleggiata domenica di maggio, sfidando le lunghe attese, hanno deciso di concedersi un gustoso gelato. Notevoli presenze, intanto, anche nell'area di Santa Teresa, sul lungomare e in piazza della Libertà. Tanta curiosità, al sapore d'estate.

Foto di Antonio Capuano