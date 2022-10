Il grande salto dei talenti salernitani Francesco Mangino e Domenico Malfeo

Un sogno che si avvera, un salto di categoria importante. È la storia di Francesco Mangino (centrocampista) e Domenico Malfeo (attaccante), che a 14 anni sono approdati nelle fila del Potenza Calcio, squadra che milita in Serie C. A scoprirne il talento l'avvocato Silvestro Amodio, che nei due giovani calciatori ha visto qualità tecniche importanti tali da renderli idonei al grande salto. Per loro la grande sfida del campionato Giovanissimi Nazionali, in cui milita il Potenza under 15.

Talenti in erba

Francesco Mangino, centrocampista classe 2008, è cresciuto nello Sporting Club Picentia, mentre Domenico Malfeo, attaccante anch'egli classe 2008, ha mosso i primi passi calcistici nella Virtus Junior Giffoni. Entrambi lo scorso anno hanno militato nella Spes Battipaglia. Un grande risultato per due giovani talenti salernitani, cresciuti con il sogno di diventare calciatori professionisti.