San Pietro e Paolo: cielo e mare si illuminano a Cetara, lo spettacolo pirotecnico

Boom di presenze, ieri, a Cetara, per i tradizionali fuochi d’artificio a mare di mezzanotte. Lo spettacolo pirotecnico si è tenuto in onore dei festeggiamenti in onore di San Pietro e Paolo.

Gremita, la spiaggia di Cetara. In tanti hanno assistito allo spettacolo luminoso anche a bordo di imbarcazioni in mare. Tantissimi, i curiosi che hanno catturato con video e foto la magia di luci e colori riflessi in mare. Una serata decisamente suggestiva.