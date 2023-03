Il Gal Colline Salernitane alla fiera di Milano "Fa la cosa giusta"

Il GAL Colline Salernitane, con la partecipazione all’avviso pubblico, indetto dall'assessorato regionale al Turismo, con il progetto “Il Cammino dei Picentini”, è risultato tra i quattro eventi turistici regionali approvati che parteciperanno alla 19^ Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fà la Cosa Giusta!”, che si terrà a Milano dal 24 al 26 marzo 2023. Il GAL Colline Salernitane sarà accolto nello stand allestito dalla Regione Campania per presentare ed esporre il Cammino dei Picentini, che rappresenta la sintesi di turismo integrato dei nove comuni dei picentini, attraverso il quale, si promuove, storia, cultura, tradizione, architettura rurale, religiosità, ambiente, paesaggio, ed agroalimentare, in un’unica “infrastruttura” il Cammino dei Picentini, che rappresenta l’Hub strategica che ammaglia le Colline Salernitane in un unicum di ospitalità, offerta turistica sostenibile e promozione culturale del Territorio.

Curiosità

L’area di Picentini, Territorio forte identità, trova nella sintesi nel Cammino dei Picentini il punto della sua massima espressione, proiettandosi sul mercato del turismo, lento e sostenibile, come la “Citta del Territorio” il Territorio di identità. “La Fiera “Fà la Cosa Giusta!” ha la finalità di far conoscere e diffondere sul Territorio nazionale le “Buone pratiche” di consumo e produzione, e valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale”. E il 26 marzo, dalle ore 12, è prevista la presentazione del Cammino dei Picentini alla stampa internazionale.