Dal "fate caciara" alla proposta di matrimonio: la serata fra amici di Gazzelle al Palasele

Per scoprire il segreto di Gazzelle basta assistere a uno dei suoi concerti. È in quella dimensione che il rapporto viscerale con i suoi fan raggiunge il punto più alto. Così è stato ieri sera al Palace di Eboli, stracolmo per il cantautore romano, baluardo dell'It-Pop, divenuto un artista capace di raggiungere e superare i 3 milioni di streaming su Spotify. Quasi due ore e mezza di concerto durante le quali Gazzelle ha ripercorso la sua breve ma intensa carriera, eseguendo ben 31 canzoni, tutte cantate a squarciagola dal pubblico e supportate da un corposo impianto scenico. Un pubblico che si identifica nell'artista e che condivide con lui le gioie e i dolori protagonisti dei suoi brani.

Il concerto

Lui, dal canto suo, non si è sottratto all'abbraccio dei fan, ai quali ha chiesto, in rigoroso romanesco, di "fare caciara", salvo poi interrompere per ben due volte il concerto a causa di alcuni malori accusati in platea (tutti fortunatamente senza conseguenze). Tra le canzoni, successi recenti e grandi hit come “Destri”, la sanremese “Tutto qui” ed altri pezzi forti del repertorio di Flavio, questo il nome all'anagrafe del cantante. Una serata durante la quale non è mancata una proposta di matrimonio, suggellata dalla dedica alla coppia del brano “La prima canzone d’amore”. Poi, la “Coprimi le spalle” dedicata alla madre Rosalba, originaria della Basilicata. “Sono felici solo quando faccio concerti” ha confessato Gazzelle prima di lanciare sul pubblico una pioggia di coriandoli recanti un qr code che rimanda ad un suo breve video-dedica ai fans. Il miglior modo per concludere una serata fra amici di vecchia data.

Le immagini