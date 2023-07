Curiosità, nel salernitano il gelato più caro d'Italia

A Positano il gelato più caro. È quanto certificato da Omio, la piattaforma leader in Europa per la prenotazione di viaggi in treno, autobus e aereo, che in occasione della stagione estiva ha pubblicato una classifica delle mete turistiche in cui è possibile trovare il gelato più economico.

La classifica

L'analisi rivela che le destinazioni balneari che offrono il gelato al prezzo più basso sono Alanya in Turchia, dove una pallina di gelato costa 12 centesimi, Tirana in Albania, dove il gelato costa 90 centesimi e Agadir in Marocco, dove è possibile pagare una pallina di gelato solo 92 centesimi. Per quanto riguarda la penisola italiana, al primo posto delle mete turistiche dove il gelato costa meno troviamo la spiaggia di Ravenna (2 Euro a pallina), la spiaggia di San Vito lo Capo (2,30 Euro), la spiaggia di Marina Piccola e quella di Sansone (2,50 Euro). Le spiagge italiane dove il gelato costa di più sono quelle di Rimini (3 Euro a pallina), quella di Marina Grande di Positano e quella di Tropea (3,50 Euro).