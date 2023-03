“Giornata Nazionale della Gentilezza per i nuovi Nati": accolti e presentati 36 piccoli a Polla

E' stata celebrata ieri, nell’aula Consiliare “Santa Chiara” di Polla, la “Giornata Nazionale della Gentilezza per i nuovi Nati". Sono stati accolti nella comunità i bambini nati nel 2022 ed è stata consegnata ai loro genitori la chiave della gentilezza realizzata dall’associazione L’arte nelle mani di San Pietro al Tanagro. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione, porta avanti il progetto “Welcome on Board” avviato lo scorso anno: sull’Albero della Vita in piazza “Mons. A. Forte”, verranno collocati anche i nomi dei nuovi piccoli nati.

La curiosità

Polla è tra i comuni italiani che hanno aderito alla rete degli assessori comunali alla Gentilezza. Trentasei, i bambini nati e residenti nel 2022 a Polla, 20 femminucce e 16 maschietti, presentati dalla consigliera comunale Luisa Trafuoci. Tanta curiosità.