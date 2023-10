SIOS2023 Giffoni ‘gli Indispensabili’: le best practice degli incubatori certificati campani raccontati alla genZ

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Obiettivo centrato: successo per il SIOS2023 Giffoni ‘gli Indispensabili’, l’appuntamento annuale di StartupItalia e Giffoni Innovation Hub dedicato all’incontro tra aziende, startup, incubatori certificati e generazione Z. 1500 persone collegate in streaming oltre ai giovani in sala, per seguire i diversi appuntamenti: Campania ingeniosa, Innovazione geneticamente modificata, i case history degli otto Incubatori certificati della Campania e Invitalia per l’innovazione: i servizi e gli incentivi nazionali a sostegno delle imprese innovative con Sergio Donofrio, Senior Business Analyst di Invitalia. SIOS2023 Giffoni, all’insegna di incontri e formazione, ha avuto come tema chiave quello degli ‘Indispensabili’ in continuità con la 53esima edizione del Giffoni Film Festival. Un modo per mettere ancora una volta al centro le nuove generazioni, perché gli ‘Indispensabili’ sono i giovani e ‘Indispensabili’ sono le loro idee, i sogni, le ambizioni e la voglia di contribuire a migliorare il mondo. Così come ‘Indispensabili’ sono le istituzioni che supportano il sistema innovativo e le aziende che lo compongono. Inoltre StartupItalia ha presentato il paper sugli investimenti in Campania (SIOS23 Giffoni, la fotografia dell’ecosistema campano. Scarica il report (startupitalia.eu) dal quale si evince che le startup iscritte al Registro delle Imprese sono 1471, con una crescita del 5% rispetto all’ottobre dello scorso anno. Numeri che confermano il terzo posto della Regione per numero di neo imprese in Italia, con un’incidenza del 10,6% sul totale nazionale, preceduta solo dalla Lombardia e dal Lazio. Dati che affermano anche nel 2023 il Meridione d’Italia come uno dei protagonisti dell’ecosistema nazionale. Diversi i momenti importanti della giornata del SIOS2023 Giffoni Indispensabili.

Alle 14.30 spazio alle startup con il Bootstrap, format di StartupItalia, pensato per fornirgli, grazie al confronto diretto con i mentor, un supporto pratico nello sviluppo dei vari progetti in ambito legal e new business, finanziamento e prodotto, comunicazione e della promozione. A seguire il confronto tra aziende, under 30 ed esponenti del mondo delle Istituzioni in primis l’assessore della Regione Campania alla Ricerca, Innovazione e Startup, Valeria Fascione. "L’ecosistema campano delle startup cresce e si consolida, infatti – dice Fascione - a SIOS2023 abbiamo potuto dialogare con la rete degli incubatori rafforzata in numero e in capacità innovativa, e inoltre incontrare le loro “incubate” più promettenti in rappresentanza della folta schiera di startup innovative regionali. Grazie al lavoro congiunto – con università, centri di ricerca, investitori, poli di incubazione, imprese - abbiamo rafforzato una nuova generazione imprenditoriale che sarà pronta a raccogliere tutte le opportunità dei nuovi strumenti finanziari - che la Regione Campania lancerà nei prossimi mesi - che genereranno una ricaduta di 84 milioni di euro per mantenere il primato di territorio più aperto e innovativo in Italia”Con l’assessore sul palco della Multimedia Valley, il Ceo di Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro, il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi, l’amministratore delegato di StartupItalia Dario Scacchetti e i rappresentanti degli otto Incubatori certificati della Campania con la loro testimonianza e il racconto di best practice per incoraggiare chi vuole fare impresa sul territorio a perseguire i propri obiettivi. “E’ importante riuscire a creare momenti come questo, di incontro e confronto tra istituzioni, aziende e giovani che hanno investito e vogliono investire le proprie energie sul territorio - spiegaTesauro - Qui a Giffoni siamo sempre a disposizione di chi ha voglia di dare un contributo alla crescita e al consolidamento dell’ecosistema dell’innovazione, perché siamo certi che questa regione, e lo dimostrano le tante iniziative e opportunità messe in campo dall'assessore Fascione, sia in grado di incentivare le nuove generazioni a mettersi in gioco supportandone il talento e le intuizioni. La giusta sinergia tra gli attori del mondo dell’innovazione e delle startup porta ad uno sviluppo costante. Insieme facciamo esperienza e creiamo opportunità: i giovani crescono con noi e noi con loro”.

“Ringrazio StartupItalia - dichiara Gubitosi - che per il terzo anno ha scelto Giffoni. L’anno scorso l’evento ha avuto come momento centrale i giovani, le opportunità legate alla creatività e all’innovazione. Anche quest’anno proseguiamo lungo questa direzione. Il tema di questo appuntamento, ospitato in Multimedia Valley, è Indispensabili, in continuità con il percorso tracciato nella 53esima edizione del festival. Indispensabili sono le nuove generazioni, i giffoner, protagonisti attivi del presente, pronti a immaginare e costruire mondi che ancora non conosciamo. Necessarie e indispensabili sono le persone, il valore umano che, aggiunto a quello tecnologico, al potere dell’innovazione, costituiscono il motore del cambiamento e del progresso. Sono sicuro che appuntamenti come questo sono fondamentali: qui raccontiamo e costruiamo l’innovazione made in Sud e vogliamo continuare a farlo ogni anno sempre di più”.“Per SIOS23 Giffoni abbiamo voluto allargare lo sguardo, focalizzandoci non solo sull'innovazione che il Digitale continua a portare nel quotidiano, ma condividendo il racconto con i talenti della Generazione Z che immaginano universi che ancora non esistono, con l’obiettivo di migliorare il mondo in cui viviamo oggi - afferma Scacchetti - Dobbiamo scommettere sul potenziale delle nuove generazioni, perché sono proprio le loro idee e le loro ambizioni l’elemento indispensabile in grado di accendere il cambiamento, e in StartupItalia siamo fieri di contribuire a rendere tutto questo possibile”.

Questi i protagonisti del SIOS2023 Giffoni ‘gli Indipensabili’ e del sistema innovativo e imprenditoriale campano:

Lorenzo Sorrentino Startup & CRM specialist dell’Incubatore certificato Giffoni Innovation Hub con Paolo di Capua CTO e co-Founder Stranogene, Gianmarco Zoino dell’Incubatore certificatoS.E.I. S.r.l. con Lorenzo Picone della Startup Place2Be, Deborah Morriello dell’Incubatore certificato InCibum Lab S.r.l. con Daniele Palo della Startup Cilentina S.r.l., Sebastian Caputodell’incubatore certificato 012 Factory con Francesco De Vivo della Startup Hightek, Fernando del Rosso dell’incubatore certificato Fare Impresa S.r.l. con Oreste D’ambrosio della Startup Build Lenders, Antonio Crispino dell’incubatore certificato Campania Newsteel S.r.l con Marco Muliere della Startup Unik Innovation, Pasquale Brancaccio dell’incubatore certificatoCampano S.r.l. con Marco Vismara della Startup LightScience, Alessandro Ciotola dell’incubatore certificato Startup Europa S.r.l. con Alfonso Consalvo della Startup VR Tourism e, considerata l’attività ad alto impatto sociale Giampiero Bruno dell’incubatore non certificato CSI - Incubatore Napoli Est con la Startup Mascalzone Latino.

Ospite d’eccezione Vincenzo Tedesco, Digital Creator che partendo da Giffoni Valle Piana di cui è originario, con i suoi video è riuscito a conquistare la simpatia dei giovanissimi di tutta Italia, risultando oggi tra i tiktoker più noti.

La moderazione dell’evento è stata curata da Chiara Trombetta (Head of Media & Events di Startupitalia) e Valeria Oliveri che ha raccontato la partnership tra StartupItalia e Radio 105 e l’incontro con tutte le startup che concorrono al Radio 105 Special Award che verrà consegnato il 21 di dicembre a Milano in occasione di SIOS Winter.