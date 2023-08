Bingo75, una 52enne di Mercato San Severino vince un jackpot di quasi 6 mila euro

La fortuna fa tappa in Campania, precisamente a Mercato San Severino, dove una 52enne ha vinto un jackpot di quasi 6 mila euro con una giocata di soli 0,60 centesimi grazie al numero 60, riferisce Agipronews. Una vincita arrivata grazie a Bingo75, il nuovissimo gioco di tombola.it per tutti gli appassionati della lotteria in un formato innovativo e dinamico a 75 palline, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 20 centesimi.

Il gioco

Tombola è sinonimo di divertimento perché oltre ai giochi, trovi anche le chat aperte 24 ore su 24 e totalmente gratuite: gli argomenti trattati sulla chat spaziano dalle promozioni all’intrattenimento (gossip, ricette, musica). Un mese fortunato quello di agosto, durante il quale è stato messo in palio un montepremi totale di 200mila euro, tra premi garantiti e bonus. E nel mese di settembre, si replica.