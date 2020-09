Sorpresa a Giungano, si è sposata la pornostar Valentina Nappi

Dopo ben undici anni di fidanzamento è convolata a nozze la famosa pornostar salernitana Valentina Nappi che, nella giornata di ieri, si è sposata con Giovanni Lagnese, ideatore di Gourmet Concerto, presso il comune di Giungano. A celebrare il rito civile è stato direttamente il sindaco Giuseppe Orlotti.

Gli sposi

Lagnese, casertano di 39 anni, si è presentato in Municipio con un abito lungo dalle sfumature rosa-oro, sfoggiando un taglio di capelli a raso alquanto bizzarro, rappresentante un viso alieno colorato di blu, con occhi viola e bocca sghignazzante tipo squalo: accessorio inseparabile al seguito, una borsa vintage rosa shocking. Valentina, originaria di Scafati, ha indossato un vestitino variopinto, con spacco vertiginoso e scarpe decolleté bordate di fucsia, in abbinamento al neo consorte, con tanto di tacco alto in gomma.