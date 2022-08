Iervolino in Cilento, sull'imbarcazione di Ciccone: la foto sui social

Il presidente della Salernitana ha scelto il Cilento per avere un po' di relax. Danilo Iervolino, impegnato con il direttore sportivo Morgan De Sanctis per completare l’organico a disposizione dell’allenatore Davide Nicola, è stato avvistato da un tifoso mentre era in una barca ormeggiata al porto di Acciaroli, insieme a Lello Ciccone. Lo scatto è diventato in poco tempo virale: tanta curiosità.