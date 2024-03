Salerno, inaugurato il "Mercato Coperto Campagna Amica": presenti sindaco e vescovo

Tanta curiosità, questa mattina, in via Lanzara a Salerno, dov’è stato inaugurato il “Mercato Coperto Campagna Amica” promosso da Coldiretti. Presenti al taglio del nastro il sindaco Enzo Napoli, l’assessore al commercio Dario Loffredo e l’Arcivescovo Andrea Bellandi. In uno spazio di oltre 600 metri quadri, prende ha preso forma il 66° mercato coperto di Coldiretti in Italia. “Una grande occasione per scoprire le eccellenze agroalimentari salernitane sulla scia di quanto già consolidato in oltre 16 anni di Campagna Amica al parco Pinocchio e a piazza San Francesco” ha dichiarato il primo cittadino.

La formazione

Non solo vendita diretta nel nuovo spazio Campagna Amica, ma anche attività didattiche con le scuole per educare le nuove generazioni al cibo sano, con una aula didattica e laboratori, uno spazio polifunzionale dove parlare di cibo, alimentazione, cultura per diffondere la Dieta Mediterranea e contrastare modelli alimentari sbagliati. Qui saranno presenti medici e dietologi che aiuteranno a fare acquisti consapevoli educando i consumatori alla lettura delle etichette; non mancheranno street food, agriasilo e aree dedicate al mondo delle imprese e ai nuovi servizi.