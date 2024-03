Campagna Amica: dal 23 marzo mercato coperto con i produttori Coldiretti per 3 giorni a settimana

Buone notizie per gli amanti dei prodotti a km0: Campagna Amica con Coldiretti e Terre Nostre, infatti, il 23 marzo, alle 10.30, inaugura il mercato coperto in via Raffaele Lanzara 12/20.

Gli stand dei produttori del nostro territorio, dunque, saranno a disposizione dei cittadini ogni mercoled, ogni sabato e ogni domenica. Fare la spesa made in Salerno, dunque, diventa più semplice grazie alla nuova iniziativa attesa da molti.