Inaugurazione orto didattico con annessa area didattica all'aperto

Lunedì 5 giugno 2023 alle ore 10.30 nello spazio esterno della sede centrale dell’ Istituto Comprensivo G. Amendola in Via Roma a Sarno , verrà inaugurato l’ orto didattico con annessa area didattica all’ aperto, realizzata con i fondi FESR PON 13.1.3A -2022-456 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.



L’ orto didattico e l’ area didattica esterna rappresentano nell’ offerta formativa della Scuola un importante traguardo che caratterizza una progettualità volta ad un’ inclusione a tutto tondo sia per gli alunni BES sia per tutti gli altri che potranno "imparare" svolgendo dei veri compiti di realtà attraverso laboratori per l’ educazione e la formazione alla transizione ecologica.



Durante l' inaugurazione verranno eseguite simulazioni di utilizzo di tali aree e illustrate le potenzialità e i benefici altamente educativi e formativi di tali spazi.



Il rapporto con il territorio per la valorizzazione della vocazione agricola e di un’ economia ecosostenibile verrà sancito attraverso la collaborazione e l' intervento da parte di rappresentanti delle istituzioni, enti, associazioni e aziende locali in modo da creare nuove collaborazioni e sinergie finalizzate all' ampliamento dell' offerta formativa e delle attività curricolari e disciplinari.