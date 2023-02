"Sognare la pace": incontro presso i Missionari Saveriani, in pentola nuove iniziative

"Lo scorso 5 novembre, in occasione della manifestazione nazionale per la pace, a Salerno abbiamo organizzato un appuntamento sul tema della pace che ha visto la partecipazione di tante realtà- ha ricordato il direttore dall’Ufficio Cooperazione Missionaria tra le chiese, don Marco Raimondo - Da qui, l'idea di alcuni componenti del gruppo promotore, quindi Pax Christi, Missionari Saveriani, Ufficio Ecumenico ed Ufficio Missionario diocesano, Movimento dei Focolari e Comunità Baha'i, di elaborare una traccia per un percorso comune che consenta di promuovere la cultura della pace nelle comunità". A concludere il tavolo di ieri, una cena comunitaria.

L'annuncio

Saranno proposte nuove serate di approfondimento sul tema, spettacoli e animazione nei quartieri, per rendere continuativo il percorso comune per la pace nel mondo. In via di elaborazione, infatti, il programma dei prossimi eventi di promozione, ai quali sarà invitata a partecipare l'intera cittadinanza.