Dalla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua al ripascimento: Salerno "è un cantiere"

Numerosi cantieri a Salerno: continuano, infatti, i lavori per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio finanziati con 13 milioni di fondi europei. Ultimato il tratto di Santa Teresa: l'intervento è quasi completato.

Circa il ripascimento del litorale dalla Foce dell'Irno al Polo Nautico, i motopontoni sono diventati tre: come si evince dagli scatti di Antonio Capuano, si sta procedendo al carico del materiale litoide di piccola pezzatura da mettere al di sopra dei teli già disposti sul fondale. Su tale substrato, dunque, verranno appoggiati i massiciclopici naturali alias la scogliera soffolta, per circa un km e mezzo. Montata intanto anche la bilancia per pesare i tir, con l'allargamento dell'area di cantiere.