Lotta alla leucemia, Ail torna nelle piazze di Salerno

Il 15, 16 e 17 marzo tornano nelle piazze di Salerno e provincia le Uova di Pasqua Ail, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla 31° edizione. Come da tradizione, è in programma l’importante appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, da 55 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

La campagna

Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo di Pasqua AIL è di 13 euro; per sapere in quali piazze trovare i volontari dell’AIL dal 15 al 17 marzo vai su www.ailsalerno.it o segui le pagine Facebook e Instagram di AIL Salerno. Le Uova AIL, al latte o fondente, sono riconoscibili grazie al logo dell’Associazione presente sulla confezione, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue. Oltre alle Uova, la sezione AIL Salerno – Marco Tulimieri propone tanti altri doni pasquali, dalle colombe ai prodotti tipici del territorio campano, che possono essere ordinati ai banchetti durante la manifestazione o sul sito ailsalerno.it.