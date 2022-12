Linea Verde Life: riflettori Rai puntati su Castellabate e sull'Unisa

Castellabate sarà nuovamente protagonista su Rai Uno. Le telecamere di Linea Verde Life si accenderanno per portare sul piccolo schermo il Cilento intero. Il suggestivo ed incantevole porticciolo di San Marco farà da cornice perfetta al viaggio nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni, inestimabile riserva naturale verde e blu grazie anche all’Area Marina Protetta in cui Castellabate è immersa. La pesca, attività produttiva che lega in modo indissolubile passato e presente, risorsa e fonte di sostentamento per tante famiglie di pescatori che con amore e passione continuano a tenere vive antiche tradizioni marinare. L’appuntamento è quindi per sabato 31 dicembre, alle ore 12.20 su Rai Uno.

Il commento del sindaco, Marco Rizzo

“Castellabate insieme al suo mare, bandiera blu per il ventiquattresimo anno riconosciuto come Area Marina Protetta, e le sue tradizioni marinare tramandate di generazione in generazione saranno nuovamente protagoniste sul piccolo schermo grazie a Linea Verde Life. Pertanto, invito tutti a sintonizzarsi su Rai Uno a partire dalle ore 12:20. Castellabate sempre più meta da visitare, scoprire ed amare".

Nella stessa giornata, i riflettori di Linea Verde si accenderanno anche sull'Università degli Studi di Salerno, per parlare di sostenibilità, scienza e innovazione. Tanta curiosità.