Lotto tecnico: nuove vincite con gli esperti Pioggia e Leone

Nuove vincite per i seguaci degli esperti del Lotto, Antonio Pioggia e Salvatore Leone: è sortita l'ambata consigliata, il 90 su Roma in posizione, mentre i possessori dell'opuscolo Leonotto Novembre Bis, sabato 21 novembre hanno vinto con l'ambo secco 6-60 sulle ruote di Venezia-Nazionale e giovedì 26 novembre con l'ambo 46-64. Intanto, dal 1° dicembre sarà disponibile il nuovo opuscolo. E tornano, puntuali, le nuove previsioni per chi gioca.

Ecco i nuovi numeri

FIRENZE-GENOVA

AMBATA 64

BARI-CAGLIARI

AMBATA 90 IN SECONDA,TERZA E QUARTA POSIZIONE.

(ANTONIO PIOGGIA)

BARI-NAPOLI

AMBATA 59

(SALVATORE LEONE)

