Natale 2023 a Scafati, arrivano le luminarie artistiche: le foto in anteprima

Un Natale ricco di novità a Scafati. Oltre alla rassegna natalizia, che sarà pubblicizzata ufficialmente dalla fine di novembre, con il ritorno dell'accensione dell'Albero in piazza Vittorio Veneto, i cori Gospel, il Presepe Vivente, il Concertone del 2 gennaio, la città di Scafati sarà adornata con luminarie artistiche in centro e in periferia (nelle immagini alcuni esempi). Dalla prossima settimana sarà installato tutto in orario notturno per non creare problemi alla circolazione.

Ad annunciarlo è il sindaco Pasquale Aliberti che commenta: "Sarà un momento di opportunità economica, di orgoglio e di aggregazione per la città, la possibilità di poter vivere il Natale a Scafati senza dover migrare altrove. Meritiamo di ritornare ad essere una città di riferimento”. Poi precisa: “Prima di leggere la solita polemica, vi annuncio che stiamo lavorando anche per tutte le altre problematiche che esistono a Scafati sia quelle di tipo strutturale che sociale”.