Entusiasmo e partecipazione per “Un lunedì in campagna”, l’evento di Casa Iuorio per clienti distributori e giornalisti

Entusiasmo e partecipazione per “Un lunedì in campagna”, l’evento promosso dall’azienda agricola Casa Iuorio di Palomonte (SA). Clienti distributori e giornalisti hanno trascorso una giornata in azienda per conoscere dal vivo le attività e le materie prime impiegate nelle produzioni artigianali. Dopo l’accoglienza, la mattinata è proseguita con la visita nei campi con l’agronomo di fiducia Angelo Napoliello, per raccontare come viene coltivato il broccolo ‘spiert, un ecotipo tradizionale di broccolo di rapa, uno degli ortaggi simbolo dell’Alta Valle del Sele, espressione del lavoro di recupero della biodiversità che l’azienda porta avanti da diversi anni. A seguire un momento di degustazione, per assaporare le specialità artigianali dell’azienda agricola proposte in diversi abbinamenti: aperitivo, pizza e focaccia. La preparazione delle pizze è stata affidata ai maestri Giuseppe Maglione e Robertino Cupo, che hanno dato dimostrazione della versatilità in cucina dei prodotti Casa Iuorio. E chi avrebbe potuto farlo meglio: entrambi i professionisti, infatti, conoscono molto bene i prodotti e li usano nei loro menù. Giuseppe Maglione, titolare delle pizzerie “Daniele Gourmet” ad Avellino e Salerno si definisce un “giovane interprete della nouvelle vague dell’arte della pizza”. Robertino Cupo, titolare dell’omonima pizzeria a Buccino, fonde negli impasti tradizione e territorio, selezionando materie di prima scelta. “Siamo molto felici del riscontro che ha avuto il nostro evento – affermano Claudio e Mirella Iuorio e Anna Prizio, titolari dell’azienda agricola. Clienti e giornalisti hanno potuto vedere con i loro occhi e toccare con mano il nostro lavoro. Per noi non c’è soddisfazione più grande del riscontro positivo di chi assaggia i nostri prodotti, espressione della filosofia aziendale. Vogliamo ringraziare i partner dell’evento: i maestri pizzaioli Giuseppe Maglione e Robertino Cupo e Angelo Cupo della tenuta Palaios, che è stato presente con i suoi vini”. I progetti di Casa Iuorio • Tecnologia blockchain per il tracciamento della filiera produttiva: grazie ad un QR code presente sull’etichetta è possibile conoscere i passaggi della filiera artigianale di ogni prodotto. Il servizio è stato implementato a seguito della selezione nell’ambito del progetto “TrackIT blockchain” dell’Agenzia ICE – l’Agenzia del Governo per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. • Progetto AglioG: nell’ambito di questo progetto promosso dalle Università degli Studi di Salerno e Potenza, unitamente al G.A.L. I Sentieri del Buon Vivere, l’azienda agricola Casa Iuorio è stata selezionata quale coltivatore custode di diverse varietà di aglio, che vengono coltivate negli orti aziendali: aglio comune, aglione e aglio dell'Ufita. • Stappa&Mangia: è la nuova linea composta da ricette artigianali pronte da gustare, che nascono dalla passione di Casa Iuorio per il cibo di qualità e per vivere la cucina in modo più smart, senza rinunciare al sapore autentico di un piatto fatto in casa. Ne sono degli esempi le melanzane a funghetto, le zucchine alla scapece, la scarola con olive e capperi, la verza con patate e pancetta, la borragine con alici.