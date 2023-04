Pagani, il messaggio del sindaco: "Una Madonna delle Galline da record"

"Una Madonna delle Galline da record, che rimarrà per sempre incisa nei ricordi della città come la festa della ripartenza completa, dopo tre anni di stop forzato". È quanto scrive il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, al termine dei festeggiamenti della Madonna delle Galline.

Questo il messaggio del primo cittadino:

Al termine di questi magnifici giorni di festeggiamenti, prolungati di una settimana, è giunto il momento di ringraziare tutti coloro che hanno coadiuvato la riuscita di questa festa in onore della Madonna del Carmelo, detta delle Galline. Prima di tutto i miei concittadini, a cui stringo la mano ad uno ad uno. È grazie alla collaborazione e all’entusiasmo di tutti che riusciamo, insieme, di anno in anno, a portare questa festa sempre più in alto, con grandissimo orgoglio di tutta la città.

Ringrazio l’Arciconfraternita della Madonna delle Galline, nella persona del priore Pippo Tortora, don Antonio Guarracino in rappresentanza della Forania di Pagani, i tosellanti, per il percorso di collaborazione intrapreso in questo ultimo anno in un tavolo di concertazione che ha già portato e siamo sicuri continuerà a portare, nell’unione di tutte le parti in causa, miglioramenti e armonie ulteriori alla nostra amata festa.

Ringrazio il comando dei Carabinieri, le forze di Polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, la sicurezza privata, le guardie zoofile, la Protezione Civile Papa Charlie, la Croce Rossa Italiana Comitato Agro e tutte le forze di sicurezza che con sforzo massimo abbiamo messo in campo, il cui lavoro impeccabile ha assicurato la tranquillità di una festa che ha registrato decina di migliaia di visitatori da tutta Italia solo nell’ultimo fine settimana. Ringrazio, poi, gli operatori Sam e la dirigenza, che hanno assicurato e continueranno ad assicurare nei prossimi giorni la pulizia della città e l’organizzazione logistica di alcuni punti. Ringrazio i dirigenti scolastici per l'apertura dei cancelli delle scuole, grazie a cui abbiamo assicurato un piano sicurezza e parcheggi che hanno definito impeccabile.

Ringrazio tutti gli ospiti istituzionali che abbiamo avuto l’onore di avere nella nostra città e nella casa comunale, giunti per onorare la nostra Madonna delle Galline e le nostre antichissime tradizioni.

Ringrazio gli ospiti giunti a Palazzo San Carlo, venerdì 14 aprile, il vicepresidente del Senato, On. Maurizio Gasparri, il Sottosegretario di Stato, On. Pina Castiello, l’europarlamentare, On. Lucia Vuolo, il Senatore Gianluca Cantalamessa, il consigliere regionale, on. Franco Picarone e on. Corrado Matera, Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, il comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, il Capitano Luigi Sepe, compagnia Guardia di Finanzia di Nocera Inferiore, il Comandante dei Carabinieri di Pagani, Tenente Arcangelo Senerchia, il Comandante del Reparto Territoriale del Carabinieri di Nocera Inferiore, Tenente Colonnello Rosario Di Gangi.

Ringrazio l’associazione Bersaglieri dell’Agro, nelle persone di Gino Sellitto e Pasquale Ferrante.

Grazie per la presenza e la vicinanza ai miei colleghi sindaci del comprensorio e a tutti i rappresentanti dei Comuni giunti, il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo Di Maio, il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, il sindaco di Sant'Egidio, Antonio La Mura, il sindaco di San Marzano Sul Sarno, Carmela Zuottolo, il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, l sindaco di Striano, Antonio Del Giudice, il sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, il sindaco di Siano, Giorgio Marchese, il consigliere di Cava de Tirreni, Armando Lamberti, l’assessore Veronica Avella del Comune di Nocera Superiore, il consigliere Anna Parlato del Comune di Angri.

Grazie ai rappresentanti istituzionali che ci hanno onorato nella serata di domenica, nel percorso della processione dal sagrato della Basilica di Sant’Alfonso al Santuario della Madonna delle Galline, tratto solenne della Processione. Grazie al presidente della Provincia, Franco Alfieri, il vicesindaco del comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Francesco De Angelis, l’assessore del Comune di Nocera Superiore, Veronica Avella.