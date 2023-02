Maiori, grande festa per la sfilata dei Carri di Carnevale

Dopo l’incidente di questa mattina, che ha visto un carro ribaltarsi improvvisamente prima della sfilata, è ripreso nel pomeriggio il “Carnevale Maiorese” giunto alla sua 49esima edizione. Oggi il primo corteo per quello che è stato definito "un carnevale per lo sviluppo sostenibile". Tantissime famiglie con bambini, ma non solo, hanno affollato il lungomare per ammirare i Carri con molti simpatici personaggi amati soprattutto dai più piccoli.