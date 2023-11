Non solo danni e disagi per il maltempo: a Salerno, da questa mattina, il lungomare sta regalando uno spettacolo di colori e suggestioni "made in nature" a cielo aperto.

Emozionante, infatti, la mareggiata "catturata" negli scatti di Antonio Capuano: in tanti, come nei cinema- seppur a distanza per giusta prudenza- hanno tenuto gli occhi fissi sull'orizzonte.