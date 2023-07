In volo a 120 chilometri orari per ritirare il diploma del master: "Una cerimonia non convenzionale"

“Una sfida simbolica ma reale, come quella che porterà con coraggio e audacia i “guerrieri” di Ninja a spiccare il volo verso il mondo del lavoro. L'obiettivo è stato quello di formare a competenze digital avanzate, ma anche di fare emergere la grinta di ragazzi e professionisti per affrontare al meglio le sfide verso un mondo in continua evoluzione”. Parola di Mirko Pallera, Ceo e founder di Ninja - business school nata da Ninja Marketing (già Ninja Academy) - che ha deciso di consegnare i diplomi dell'Executive Master in Digital Marketing realizzato in collaborazione con l'Istituto Universitario Iusve in maniera non convenzionale a Trentinara.

La cerimonia

Gli studenti si sono lanciati in volo per un chilometro e mezzo a 120 chilometri orari sospesi a 300 metri d’altezza sulla vallata per ritirare il diploma di master. “Volare più veloci della tecnologia oggi è impossibile, ma con il coraggio e le doti umane di ognuno possiamo sfruttare il grande potenziale di fronte a noi”, aggiunge Pallera. “E poi apprendere competenze avanzate e aggiornarsi continuamente sulle nuove tecnologie permette di poter lavorare con un approccio innovativo, anche da casa, magari restando in luoghi meravigliosi e borghi unici come quelli del Cilento”. A ritirare il diploma anche un frate francescano, Fra Marco Valletta, dell’Ufficio Comunicazione Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, “a dimostrazione - spiega Pallera - che Ninja viene scelta per il suo forte approccio etico”. “Grazie al percorso formativo Ninja - ha sottolineato Fra Marco Valletta - ho avuto la possibilità di colmare il mio gap formativo e oggi posso affermare che il nostro ufficio comunicazione è sicuramente tra le realtà più performanti in ambito religioso”. “L’obiettivo – spiega Mariano Diotto, docente del dipartimento di Comunicazione IUSVE – è formare professionisti con competenze digitali sempre attuali, che permetta di affrontare un mondo in continua evoluzione. Dal web ai social, fino all’e-commerce, ormai lo smart working è una realtà che permette a tutti di poter lavorare da casa, anche a livello internazionale. Ma bisogna avere le giuste competenze che fanno la differenza anche per comunicare l’italianità nel mondo”.