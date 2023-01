"Sempre pronti a donare": presentato il progetto di McDonald's e Banco Alimentare

È stata presentata questa mattina, presso il ristorante McDonald’s di Mercatello, l'iniziativa "Sempre pronti a donare", frutto della partnership fra McDonald's e Banco Alimentare Campania Onlus. Un progetto giunto alla sua terza edizione che si pone l'obiettivo di creare un welfare di prossimità rivolto soprattutto ai fragili ed ai meno abbienti. In che modo? Attraverso la donazione di 400 pasti caldi preparati dai ristoranti McDonald's di Salerno e distribuiti alla Fondazione Madre Teresa di Calcutta di Potenza, all’Associazione L’Abbraccio di Salerno, all’Associazione Don Orione di Ercolano e all’Associazione Filotea di Salerno.

La presentazione

A presentare l'iniziativa il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone, il direttore del Banco Alimentare Campania Onlus, Roberto Tuorto ed il partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza, Luigi Snichelotto. "Noi abbiamo partecipato sin dalla prima edizione" ha sottolineato Snichelotto, che ha aggiunto: "Siamo partiti dai 3500 pasti del primo anno ai 4300 dello scorso. Quest'anno l'obiettivo è di aumentare del 10% per arrivare ai 5mila pasti da qui ad aprile"."Un'iniziativa benefica in tempi difficili" l'ha definita il consigliere regionale Franco Picarone. "Un'attività del genere, in un periodo come quello che stiamo vivendo, facendo rete con le associazioni, è un fatto positivo. Le amministrazioni, da sole, non riescono a dare risposte senza una rete come quella che ha portato a realizzare questo progetto". "La continuità dell'iniziativa è un fattore di fondamentale importanza - ha aggiunto Roberto Tuorto - perché in questo modo diamo un sostegno reale alle persone bisognose. Lo scenario? Da soli non andiamo da nessuna parte. Per tale motivo è fondamentale fare rete fra enti, istituzioni ed associazioni".