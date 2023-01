Tutto pronto per il XXII "Memorial Franco De Maio"

Torna, anche quest'anno, l'appuntamento con il Memorial Franco De Maio, la corsa in memoria del podista nocerino. L'evento, giunto alla sua ventiduesima edizione, è promosso dal Nuovo Circolo Nocerino in collaborazione con Atletica Isaura Valle dell’Irno, Nocera Runners Folgore e il Centro Sportivo Italiano – Sezione Nocera-Pagani-Sarno e patrocinato dai comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

Il programma

Il programma dell'evento, inserito nel calendario nazionale FIDAL, che si svolgerà tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore il 29 gennaio, sarà presentato in Conferenza Stampa, il 26 gennaio alle ore 10:30, presso la Casa Comunale di Nocera Superiore. Interverranno i sindaci Giovanni Maria Cuofano e Paolo De Maio; il presidente del Comitato organizzatore, Nicola Padovano; Luigi Pastore per Atletica Isaura Valle dell'Irno; il presidente di Nocera Runners Folgore, Giovanni Mattiello; Ciro Stanzione, in qualità di delegato del CSI per la sezione Nocera-Pagani-Sarno.

I commenti

"Non sarà una corsa come le altre, sarà il primo Memorial in onore di mio padre da Sindaco di Nocera Inferiore, una grande emozione. Una importante occasione per intrecciare l’amore per lo sport e la promozione del territorio delle due Nocera": ha commentato il sindaco Paolo De Maio. "Il passaggio accanto ai principali siti archeologici della città sarà l’occasione per promuovere il patrimonio dell’Agro": ha aggiunto il primo cittadino di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano.