Curiosità, celebrata a Castel San Giorgio la messa in memoria di Maradona

E' stata celebrata ieri pomeriggio, presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie di Castel San Giorgio, la messa in memoria di Diego Armando Maradona, con la partecipazione di Tommaso Starace magazziniere della SSC NAPOLI.

La nota del Club Csg Napoli

Splendida sorpresa ieri per tutti noi tifosi del Napoli. Il simpaticissimo magazziniere della società azzurra Tommaso Starace è stato a Castel San Giorgio per partecipare alla messa in memoria di Diego Maradona voluta, nel giorno in cui il Campione avrebbe compiuto 63 anni, da Biagio Salvati, Domenico Pecoraro e Pasquale Zambrano. Successivamente Starace si è recato presso la sede del Club dove ha incontrato il Presidente, alcuni componenti del direttivo e tanti soci. Grazie Tommaso per i sorrisi che ci hai regalato.