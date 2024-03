Pasqua e Pasquetta al Museo: ecco i siti aperti nel salernitano

Come ogni anno, molti musei archeologici e aree archeologiche apriranno le loro porte sia il giorno di Pasqua, il 31 marzo, che il giorno seguente, Pasquetta, il 1 aprile, permettendo così di scoprire o riscoprire il ricco patrimonio storico della Provincia di Salerno

Le strutture aperte

Queste le strutture aperte al pubblico il giorno di Pasqua e Pasquetta

- Museo Archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele

- Antiquarium e Area Archeologica della Villa Romana a Minori

- Certosa di San Lorenzo a Padula

- Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e Parco Archeologico

- Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno a Sarno

“È finita l’epoca in cui a Pasqua e Pasquetta cittadini italiani e turisti trovavano i musei chiusi. Quest’anno, come nel 2023, da parte del Ministero della Cultura c’è il massimo impegno per garantire l’apertura dei siti culturali dello Stato anche nei giorni delle festività pasquali. I nostri musei come i parchi archeologici sono dei luoghi centrali della geografia identitaria dell’Italia e la cultura è uno dei fattori che integra in maniera netta la qualità della vita dei cittadini. Oltre ad essere un’attrattiva per i tanti turisti che hanno deciso di trascorrere da noi le festività pasquali. Per questo invito tutti a cogliere questa occasione visitando l’enorme giacimento di arte rappresentato dal patrimonio culturale della Nazione” dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.