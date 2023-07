Fiori in città, l'iniziativa a Nocera Inferiore in due piazze

Fiori in città, a Nocera Inferiore. In particolare nelle aiuole delle statue in piazza Diaz. Lo ha comunicato il sindaco Paolo De Maio. Un modo per rendere più colorata la piazza ma anche uno stimolo per avere cura e rispetto della città

L'annuncio

"Piazza Diaz e piazzetta Petrosini sono ancora più belle con i fiori colorati piantati nelle aiuole - dice il sindaco - Un appello a tutti i cittadini ad adottare i nuovi fiori, perché possano essere da tutti curati e apprezzati"