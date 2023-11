Una tomba nel porticato "25 aprile" per Mario Busidoni

Mario Busidoni, il "gigante buono" che vestì la maglia della Nocerina, riposerà al porticato “25 aprile” del cimitero di Nocera Inferiore. Le spoglie mortali dello storico calciatore rossonero sono state trasferite nel settore dedicato alle personalità che si sono contraddistinte nel tempo. La decisione era stata presa in Giunta, a seguito della richiesta - accolta - proveniente dall'associazione Nuovo Circolo Nocerino.

Il personaggio

Busidoni contribuì alla promozione della Nocerina in serie B, nel 1947. Le spoglie erano custodite nell'ossario comune del cimitero. “Le spoglie di Busidoni - aveva spiegato il sindaco Paolo De Maio - trovano finalmente posto dove meritano, nell’area del nostro cimitero destinata a tutti coloro che hanno amato la città e si sono distinti per meriti, in questo caso sportivi. Un modo per ricordarne l’esempio e onorarne la memoria”. Nato il 10 settembre 1920 a Pola, Busidoni emìgrò negli anni da Istria, sotto il dominio della ex Jugoslavia, in Croazia. Un trascorso nelle giovanili del Grion. Il calcio lo salvò dalla strage delle foibe. A Nocera arrivò nel 1945, dove trascorse cinque anni. Morì a 81 anni, a Nocera Inferiore, dove era tornato, nel 2002.