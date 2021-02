Mercato San Severino: festa grande per la nonnina centenaria

Gioia a San Severino. A distanza di pochi mesi il Comune festeggia un'altra "centenaria", Elda Iannone, che ha ricevuto dal sindaco Antonio Somma, accompagnato per l'occasione dall'assessore Enza Cavaliere, una targa ricordo presso la residenza "Villa Formosa" di Siano.

La signora Elda raggiunge il traguardo dei 100 anni pochi mesi dopo la concittadina Angela Caiazzo della frazione Sant'Angelo, che aveva spento le 100 candeline lo scorso 22 novembre.

“A nome mio personale, dell’intera Amministrazione Comunale e della cittadinanza vanno alla signora Elda i più sentiti auguri per il traguardo raggiunto.

È la seconda concittadina che compie il secolo di vita a distanza di pochi mesi, una ricorrenza da salutare sicuramente con un sorriso in un periodo difficile e per certi aspetti drammatico per tutti i nostri anziani".