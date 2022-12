Curiosità, anche la Salernitana Femminile supporta il progetto umanitario dei Nutrizionisti senza Frontiere

Anche la Salernitana Femminile ha contribuito al progetto "Raimbow" di Nutrizionisti senza frontiere: domenica scorsa, presso il palazzetto dello sport di Pontecagnano, durante la sfida sportiva, si è tenuta una esposizione di prodotti solidali con donazioni libere, con un'estrazione di beneficenza di alcune magliette running personalizzate. L'obiettivo del progetto Rainbow dell'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII abbracciato dall'associazione dei Nutrizionisti, è di donare al centro nutrizionale di Kanyala, in Zambia, circa 250 Kg di HEPS (High Energy Protein Supplement) la farina a base di soia e mais, fortificata con vitamine e minerali, utilizzata nel trattamento della malnutrizione acuta moderata (come da linee guida UNICEF/WHO). Il progetto garantisce un chilo di heps a settimana per ogni bambino malnutrito (dai 6 mesi ai 5 anni) ammesso nel centro nutrizionale: questo significa che 250 chili di heps verranno utilizzati nel trattamento della malnutrizione di circa 130 bambini per 6 mesi.

Per contribuire, scegliendo i gadget Natalizi e restituendo il sorriso ai bambini affetti da malnutrizione acuta, è possibile inviare una mail a segreteria@nutrizionistisenzafrontiere.org oppure compilare il form su Nusef.org