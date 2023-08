Treno Piacenza-Salernitana, presentato il cortometraggio ad Ottati: presente anche Paky Memoli

Grande partecipazione, ieri sera, al teatro comunale di Ottati per la presentazione del cortometraggio di Fernando Inglese sul Rogo scoppiato sul treno Piacenza-Salerno il 24 maggio 1999. Sono stati davvero in tanti a portare la loro testimonianza durante il dibattito sull’importanza dello sport come solidarietà, come simbolo della non violenza e che svolge un ruolo fondamentale per tante famiglie. Molte mamme, in particolare, hanno raccontato la loro esperienza.

La curiosità

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Elio Guadagno, ha visto la partecipazione anche del vice sindaco di Salerno Paky Memoli e del primo cittadino di Bellizzi Mimmo Volpe, che, successivamente, hanno preso parte anche alla Sagra della Sfrionzola.