Liceo "Pisacane" di Padula vince nella sezione "Europa=Noi": il progetto "A scuola di open coesione"

Per il terzo anno consecutivo il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula si è aggiudicato la vittoria nella sezione “Europa=Noi” nell’ambito del progetto di monitoraggio civico “A scuola di Open Coesione” promosso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. La classe 2Q (indirizzo Quadriennale) si è infatti posizionata al primo posto su oltre 213 scuole partecipanti di cui 49 in Campania e 7 in provincia di Salerno.

I dettagli

Le alunne e gli alunni avranno l’opportunità di prendere parte ad un’uscita didattica e ad alcuni incontri di approfondimento. Nella graduatoria generale inoltre il Liceo “Pisacane” è l’unica scuola della provincia di Salerno ad aver ottenuto un riconoscimento.Il progetto ha permesso di articolare un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e a sviluppare i principi di cittadinanza attiva e consapevole sviluppando competenze digitali, statistiche e di educazione civica tramite attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali, utilizzando tecniche giornalistiche e maturando specifiche competenze nelle politiche di coesione. Quest’anno la classe 2Q (team “L’Eco della Memoria”) ha monitorato il progetto “Dal Museo al Campus Joe Petrosino: percorso per il recupero della memoria storica”. Gli alunni, anche quest’anno sono stati guidati dai docenti Annarita Pezzella e Pierpaolo Fasano. Al team della classe 2Q le congratulazioni da parte del dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula, Pietro Mandia.